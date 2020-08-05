В Вологде электричество пропало после хлопка и возгорания

Очевидцы видели дым.

Причиной массового отключения электричества в Вологде стало повреждение силового кабеля. Очевидцы слышали хлопок и видели дым за зданием на Пречистенской набережной, 66. В редакцию пришла фотография, свидетельствующая о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС, электричества вологжане лишились из-за неаккуратности во время проведения земляных работ: в траншее был порван силовой кабель. От соприкосновния с находящимися под напряжением проводами никто не пострадал. На место выехали три единицы техники и девять пожарных.

Электрические кабеля принадлежат Вологодской областной энергетической компании. Ремонтники срочно прибыли на место. Подача электричества была восстановлена спустя полтора часа.