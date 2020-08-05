В Вологде без света остался центр города
Не работают магазины и светофоры
Вологда вновь осталась без света.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Вологде снова без электричества остался центр города. ЧП случилось в в 12:47. Такой же коллапс произошел несколько дней назад - 31 июля: были обесточены улицы Козленская, Левичева и Герцена. Улица Герцена встала в большую пробку. Аварию ликвидировали примерно за час рабочего времени.
Сегодня также внезапно свет погас в магазинах и квартирах, без электричества остались кассы и светофоры, банкоматы. Об обесточенных светофорах на улице Козленская и ЧЕхова уже говорят очевидцы.
Информация будет уточняться.
ИСТОЧНИК KP.RU