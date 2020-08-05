В Вологде без света остался центр города

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:11:31+03:00

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В Вологде снова без электричества остался центр города. ЧП случилось в в 12:47. Такой же коллапс произошел несколько дней назад - 31 июля: были обесточены улицы Козленская, Левичева и Герцена. Улица Герцена встала в большую пробку. Аварию ликвидировали примерно за час рабочего времени.

Сегодня также внезапно свет погас в магазинах и квартирах, без электричества остались кассы и светофоры, банкоматы. Об обесточенных светофорах на улице Козленская и ЧЕхова уже говорят очевидцы.

Информация будет уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU