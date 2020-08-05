Молодые вологжане занимались грабежом и вымогательством

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:58:05+03:00

Им грозит до 7 лет лишения свободы

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В Вологде молодые люди предстанут перед судом за грабеж и вымогательство. Об этом сообщает региональное СУ Следственного комитета. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух вологжан. Они обвиняются в грабеже и вымогательстве.

По версии следствия, в феврале 2020 года в Вологде двое приятелей, 19 и 17 лет познакомились с вологжанами и договорились о встрече через социальные сети Интернета.

А затем у них вымогали деньги. Так, 21-летний вологжанин под угрозой побоев и угрозой распространения порочащих сведений потерпевший вынужден был передать обвиняемым деньги - 15 тысяч рублей.

На другой встрече взрослый соучастник в присутствии несовершенного приятеля отобрал у 23-летнего вологжанина деньги и вещи на общую сумму более 8 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемые возместили причиненный потерпевшим ущерб.

Но о наказании примет решение суд. Согласно санкции ч.2 ст.163 УК РФ, деяние наказывается - наиболее строго - лишением свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU