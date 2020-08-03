На Вологодчине теперь можно сходить в ресторан
С 4 августа открывают заведения общепита
-
Изменить размер текста:
Губернатор Вологодской области сообщил об открытии с 4 августа ресторанов, кафе и всех точек общепита. Завяление прозвучало на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Однако, проводить банкеты и другие массовые мероприятия все еще нельзя. Кроме того, режим повышенной готовности к эпидемии коронавирусной инфекции продлевается до конца августа.
ИСТОЧНИК KP.RU