На Вологодчине теперь можно сходить в ресторан

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:42:01+03:00

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Губернатор Вологодской области сообщил об открытии с 4 августа ресторанов, кафе и всех точек общепита. Завяление прозвучало на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Однако, проводить банкеты и другие массовые мероприятия все еще нельзя. Кроме того, режим повышенной готовности к эпидемии коронавирусной инфекции продлевается до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU