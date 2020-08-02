В Усть-Кубинском районе спалили лес

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:03:16+03:00

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В Усть-Кубинском районе у деревни Родионово произошел масштабный пожар. 1 августа в 6 часов вечера бригада пожарных выехала на ликвидацию возгорания.

Горел березовый штабель леса на открытой территории. 36 квадратных метров, заполненных деревом, выгорело. МЧС предполагает, что причиной ЧП стал поджог либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пожар потушили 4 специалиста и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU