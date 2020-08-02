2020-08-02T18:03:16+03:00
Происшествия

В Усть-Кубинском районе спалили лес

Горел березовый штабель
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В Усть-Кубинском районе у деревни Родионово произошел масштабный пожар. 1 августа в 6 часов вечера бригада пожарных выехала на ликвидацию возгорания.

Горел березовый штабель леса на открытой территории. 36 квадратных метров, заполненных деревом, выгорело. МЧС предполагает, что причиной ЧП стал поджог либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пожар потушили 4 специалиста и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24