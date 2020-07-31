31 Июль 2020 2020-08-01T00:05:33+03:00

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В сети интернет на известном ресурсе появилась петиция об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Представитель партии Единая Россия, по мнению авторов, не исполняет обещания, которые дает перед каждыми выборами. Упор сделан на заявление главы региона о недопустимости точечной застройки. Губернатор пообещал в июне 2019 года на форуме регионального отделения партии Единая Россия, что подобной застройки на Вологодчине не будет, а вместо этого как на дрожжах вырастут парки и скверы.

В петиции говорится, что точечная застройка активно продолжается по всей области. Департамент внутренней политики отбивается тем, что обещания губернатора лишь "рекомендации". Активисты утверждают, что от дебатов и вопросов глава виртуозно уходит. По мнению авторов текста, человек, не держащий слова, не может управлять Вологодской областью.

Вологжане собирают подписи для отставки губернатора.По мнению авторов петиции, Олег Кувшинников раздает обещания и не выполняет их. В частности, запрет точечной застройки на Вологодчине не исполняется

ИСТОЧНИК KP.RU