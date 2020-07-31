В Вологде сносят гаражи у образовательных учреждений

31 Июль 2020 2020-07-31T17:10:46+03:00

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В Вологде к 1 сентября планируется освободить от гаражей территории, прилегающие к школам и детским садам. Многим из нас в детстве говорили не ходить за гаражи, ведь всем известно, что ничего хорошего там не происходит. А год назад Россию потрясло убийство третьеклассницы Лизы Киселевой, которую затащил в бокс саратовский уголовник. Только после этого власти начали задумываться над безопасностью людей. Однако собственники строений часто не хотят участвовать в наведении порядка - даже убрать мусор после демонтажа. В Вологде решили все сделать за счет бюджета.

По данным мэра областной столицы Сергея Воропанова, на начало года вблизи образовательных учреждений находились 186 гаражей. Сейчас осталось вывезти 45. После разбора строений будет организована уборка территории.

ИСТОЧНИК KP.RU