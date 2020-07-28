Дорогу Вологда - Великий Устюг отремонтируют на федеральные средства

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому из региональной в федеральную собственность перешла автотрасса Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово. Длина автодороги - 663,9 километра. Большая часть проходит по Вологодской области. В последнее время автомобилисты жаловались на катастрофическое состоянии некоторых участков трассы. Напоследок 15 километров подлатали благодаря областному бюджету. Но сообщение с районными центрами желает лучшего.

Трасса соединяет Вологду с востоком области - Тотьмой, Нюксеницей, Великим Устюгом, и является частью пути от Тарноги, Никольска, Кичменгского Городка и села имени Бабушкина. Также автодорога проходит по территории Архангельской области и республики Коми и соединяет две федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и Р-176 «Вятка».

Теперь дорогу ждёт капитальный ремонт за федеральные средства - это, как водится, совсем другой уровень.