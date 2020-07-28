Мотоциклист на "Хонде" протаранил "Волгу" в Череповце

28 Июль 2020 2020-07-28T10:22:58+03:00

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В Череповце мотоциклист протаранил «Волгу». Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. В медсанчасть «Северстали» обратился 33-летний мужчина. Его осмотрели и направили на амбулаторное лечение. Он рассказал, что попал в аварию на мотоцикле. В ДТП разбирались сотрудники ГИБДД,

ДТП случилось 26 июля в 17:50 у дома №30 по Шекснинскому прспекту. 45-летний водитель «Волги» выезжал из жилой зоны. При этом он не предоставил преимущество в движении мотоциклисту - по главной дороге двигался мотоцикл ХОНДА VTR1000. В результате столкновения избежать не удалось, водитель мотоцикла получил травмы.

В Вологде мотоциклист не сумел разъехаться с поворачивающей налево автомашиной. Он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU