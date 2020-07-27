Жуть: в Вологде мотоциклист разбился насмерть

27 Июль 2020 2020-07-27T09:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В минувшую пятницу в 10 вечера на перекрестке улиц Ленинградская и Ярославская 32-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Хонда. Он несся на большой скорости и в какой-то момент заскользил, посыпались искры. Водитель упал с транспортного средства и долго летел по дороге, пока не врезался в автомобиль Лада Калина, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

В Вологде мотоциклист разбился насмерть.Видео с городских камер Baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU