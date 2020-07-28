В Череповце пытались ограбить банкомат, но он загорелся

28 Июль 2020 2020-07-28T11:18:08+03:00

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В Череповце грабители испортили еще один банкомат. Они пытались его вскрыть, используя газовый баллон. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца. Сообщение поступило в ночь на 27 июля в 2:30 ночи. Речь шла о пожаре на проспекте Победы, 136, огонь замечен в отделении Сбербанка.

Пожарные, прибыв на место, обнаружили там газовый баллон. Установлено, что это была попытка взлома банкомата.

Как сообщала "Комсомолка", в октябре минувшего года два мужчины вскрывали банкомат "Сбербанка" на улице Моченкова. Тогда произошел взрыв, один мужчина погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, инцидент в Череповце действительно произошел. "Денежные средства не похищены, модуль самообслуживания закрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ. В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации. Ближайшие банкоматы в Черповце находятся по адресам - проспект Победы, дом 135 и улице Архангельская, дом 70," - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU