2020-07-28T11:18:08+03:00
Происшествия

В Череповце пытались ограбить банкомат, но он загорелся

Это не первый случай попытки ограбить терминал
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце грабители испортили еще один банкомат. Они пытались его вскрыть, используя газовый баллон. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца. Сообщение поступило в ночь на 27 июля в 2:30 ночи. Речь шла о пожаре на проспекте Победы, 136, огонь замечен в отделении Сбербанка.

Пожарные, прибыв на место, обнаружили там газовый баллон. Установлено, что это была попытка взлома банкомата.

Как сообщала "Комсомолка", в октябре минувшего года два мужчины вскрывали банкомат "Сбербанка" на улице Моченкова. Тогда произошел взрыв, один мужчина погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, инцидент в Череповце действительно произошел. "Денежные средства не похищены, модуль самообслуживания закрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ. В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации. Ближайшие банкоматы в Черповце находятся по адресам - проспект Победы, дом 135 и улице Архангельская, дом 70," - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акционера Алексея Железова задержали в Италии по делу "Северного кредита"
В Вологде пройдет акция "Суббота доноров"
Жителя вологодской глубинки уличили в распространении порнографии
Сотрудники обанкротившейся "Стройиндустрии" не получили 53 миллиона рублей зарплаты
"Красный крест" передал аппарат ИВЛ Вологодской станции скорой помощи
В Череповце зять в гостях избил до смерти тестя за брань
Новый мясозавод за 95 миллионов рублей появится под Вологдой
Малолетние вандалы крушили центр Вологды и засняли это на видео
В Соколе горел российский внедорожник из-за приготовления шашлыков
В Череповце 18 человек заболело коронавирусом за последние сутки
В Вологде готовится обзорная экскурсия для всех желающих
В Великом Устюге полиция вычислила и задержала грабителя
В Чагодощенском районе откроют скульптуру, посвященную летчикам
Мотоциклист на "Хонде" протаранил "Волгу" в Череповце
В Череповце пытались ограбить банкомат, но он загорелся
Череповчанин сдал чужой гараж на металлолом
Вологда надеется восстановить троллейбусные маршруты
В Вологде у продавщицы Пятерочки обнаружили Covid-19
В Череповце спасатели помогли упавшему с пятого этажа котику
В Череповце автомобилист ограбил пешехода
78-летняя пенсионерка под Харовском переночевала в лесу
Под Великим Устюгом на реке исчезли мужчина с мальчиком
Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке
Под Вологдой перевернулся микроавтобус: погибли двое
Жуть: в Вологде мотоциклист разбился насмерть