2019-10-08T12:47:05+03:00
Происшествия

В Череповце в офисе Сбербанка при взрыве банкомата погиб человек

Но средства не похищены
Иван Чухнин
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Камера запечатлела момент взрыва и его последствия.Камера запечатлела момент взрыва и его последствия.
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В Череповце ночью 8 октября произошел взрыв. Он произошел в помещении, где размещались банкоматы. Эпицентр находился в одном из аппаратов "Сбербанка".

Взрыв был такой силы, что поврежден не только банкомат, но и внутренняя отделка помещения. Однако несущие конструкции здание не пострадали, эвакуация людей не потребовалась..

При взрыве банкомата погиб мужчина. Его тело нашли возле раскуроченного аппарата. Личность погибшего устанавливается. Главная версия - он попытался украсть деньги из аппарата по выдаче денег. Для этого он решил вскрыть его взрывом.

ЧП произошло на первом этаже многоэтажного дома по адресу: улица Моченкова, 18. Момент взрыва запечатлели камеры видеонаблюдения. Так что в самое ближайшее времяспециалисты установят все обстоятельства.

Как сообщает пресс-служба банка: "Инцидент в офисе Сбербанка подтверждаем. Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ. Ближайший находится на улице Молодёжной, д.16".

Взрыв банкомата в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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