В Череповце в офисе Сбербанка при взрыве банкомата погиб человек
В Череповце ночью 8 октября произошел взрыв. Он произошел в помещении, где размещались банкоматы. Эпицентр находился в одном из аппаратов "Сбербанка".
Взрыв был такой силы, что поврежден не только банкомат, но и внутренняя отделка помещения. Однако несущие конструкции здание не пострадали, эвакуация людей не потребовалась..
При взрыве банкомата погиб мужчина. Его тело нашли возле раскуроченного аппарата. Личность погибшего устанавливается. Главная версия - он попытался украсть деньги из аппарата по выдаче денег. Для этого он решил вскрыть его взрывом.
ЧП произошло на первом этаже многоэтажного дома по адресу: улица Моченкова, 18. Момент взрыва запечатлели камеры видеонаблюдения. Так что в самое ближайшее времяспециалисты установят все обстоятельства.
Как сообщает пресс-служба банка: "Инцидент в офисе Сбербанка подтверждаем. Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ. Ближайший находится на улице Молодёжной, д.16".
Взрыв банкомата в Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU