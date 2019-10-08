В Череповце в офисе Сбербанка при взрыве банкомата погиб человек

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-08T12:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце ночью 8 октября произошел взрыв. Он произошел в помещении, где размещались банкоматы. Эпицентр находился в одном из аппаратов "Сбербанка".

Взрыв был такой силы, что поврежден не только банкомат, но и внутренняя отделка помещения. Однако несущие конструкции здание не пострадали, эвакуация людей не потребовалась..

При взрыве банкомата погиб мужчина. Его тело нашли возле раскуроченного аппарата. Личность погибшего устанавливается. Главная версия - он попытался украсть деньги из аппарата по выдаче денег. Для этого он решил вскрыть его взрывом.

ЧП произошло на первом этаже многоэтажного дома по адресу: улица Моченкова, 18. Момент взрыва запечатлели камеры видеонаблюдения. Так что в самое ближайшее времяспециалисты установят все обстоятельства.

Как сообщает пресс-служба банка: "Инцидент в офисе Сбербанка подтверждаем. Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ. Ближайший находится на улице Молодёжной, д.16".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/736483" frameborder="0"></iframe> Взрыв банкомата в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU