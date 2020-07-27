2020-07-27T16:50:53+03:00
Происшествия

Череповчанин сдал чужой гараж на металлолом

33-летний мужчина похитил чужую собственность на личном грузовике
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце полицейским удалось выследить похитителя гаража. 33-летний местный житель сознался в преступлении, которое совершил летом 2019 года. Мужчина показал следователям, как он погрузил на личный грузовой автомобиль чужое имущество с помощью манипулятора и сдал в металлолом.

Заявление о краже подал в полицию 45-летний хозяин - он оценил ущерб в 25 тысяч рублей. Оперативники выяснили точку, куда сбыли металл, и отработали весь список лиц, которые ранее уже привлекались по подобным преступлениям. Таким образом удалось выйти на подозреваемого. Ему грозит до 2 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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