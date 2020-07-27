2020-07-27T11:01:33+03:00
Происшествия

78-летняя пенсионерка под Харовском переночевала в лесу

Она заблудилась
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу в лесу Харовского района исчезла 78-летняя охотница за грибами. Сотрудники полиции нашли ее только следующим вечером в 19:30. Пенсионерка отважно переночевала в лесу, в медицинской помощи, по словам медиков, женщина не нуждается. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

25 июля в лесу заблудился 81-летний житель деревни Кизбой под Череповцом. В полночь пенсионер выбрел на спасительную сирену. Помощь врачей ему не понадобилась.

В субботу пропал в лесу 61-летний мужчина, житель поселка Белый Ручей Белозерского района. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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