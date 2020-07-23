Девушка на иномарке протаранила городской автобус в Череповце

23 Июль 2020 2020-07-23T10:23:53+03:00

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Иномарка протаранила автобус в Череповце. ДТП случилось накануне вечером на улице Рыбинской.

О происшествии журналистам рассказала единая дежурно-диспетчерская служба Череповца.

Столкновение произошло в 17:40 напротив дома №59.

За рулем "Хонды Цивик" находилась девушка 1997 года рождения. При повороте направо, по предварительным данным, она не справилась с управлением. Иномарку вынесло на встречку, там двигался автобус «Cкания» по городскому маршруту №25.

В столкновении была разбита машина, виновница аварии получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была срочно госпитализирована в областную больницу № 2. В автобусе находились пятеро пассажиров, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU