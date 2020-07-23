Девушка на иномарке протаранила городской автобус в Череповце
Иномарка протаранила автобус в Череповце. ДТП случилось накануне вечером на улице Рыбинской.
О происшествии журналистам рассказала единая дежурно-диспетчерская служба Череповца.
Столкновение произошло в 17:40 напротив дома №59.
За рулем "Хонды Цивик" находилась девушка 1997 года рождения. При повороте направо, по предварительным данным, она не справилась с управлением. Иномарку вынесло на встречку, там двигался автобус «Cкания» по городскому маршруту №25.
В столкновении была разбита машина, виновница аварии получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была срочно госпитализирована в областную больницу № 2. В автобусе находились пятеро пассажиров, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU