Мальчик залез за дерево за кошкой и не смог спуститься сам

22 Июль 2020 2020-07-22T11:07:09+03:00

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Спасатели снимали 10-летнего мальчика с дерева. Он полез за кошкой и не мог спуститься сам. Об инциденте сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца. Вечером 20 июля, около 20 часов, очевидцы заметили на дереве мальчика. Он не смог слезть самостоятельно. Мама ребенка позвонила спасателям и попроила приехать их к дому 15 по улице Краснодонцев.

- Спасателей вызвала мать, - приводит слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева портал Город Че. - Мальчик забрался на дерево на уровне второго этажа, кошку он спустил, а сам спуститься не смог. Наши сотрудники приехали, спустили его по лесенке, передали матери.

Вся операция потребовала чуть более часа.

ИСТОЧНИК KP.RU