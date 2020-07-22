2020-07-22T11:07:09+03:00
Общество

Мальчик залез за дерево за кошкой и не смог спуститься сам

го снимали спасатели
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спасатели снимали 10-летнего мальчика с дерева. Он полез за кошкой и не мог спуститься сам. Об инциденте сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца. Вечером 20 июля, около 20 часов, очевидцы заметили на дереве мальчика. Он не смог слезть самостоятельно. Мама ребенка позвонила спасателям и попроила приехать их к дому 15 по улице Краснодонцев.

- Спасателей вызвала мать, - приводит слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева портал Город Че. - Мальчик забрался на дерево на уровне второго этажа, кошку он спустил, а сам спуститься не смог. Наши сотрудники приехали, спустили его по лесенке, передали матери.

Вся операция потребовала чуть более часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области
Вологодчина лидер роста качества жизни в стране
В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"
Череповчанка выносила мимо кассы средства ухода за волосами
Мальчик залез за дерево за кошкой и не смог спуститься сам
Пенсионерка в течение 9 часов переводила мошенникам миллионы
Из вологодских сомов-гигантов сделают чучела
В вологодские реки выпустили 22 тысячи мальков "царской" рыбы
За массовую гибель рыбы под Вологдой злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет
Учителя из сгоревшей тарногской школы ищут работу
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Вологде малыш разбил голову из-за веток на площади Чайковского
Вологодская статистика по выздоровевшим от коронавируса разнится с федеральной
В Вологодской области два брата осуждены за два кровоподтека полицейским
Пьяный мужчина разъезжал по реке Шексне на моторке
Вологжанка обокрала соседское чучело
В Вологодской области среди инфицированнных коронавирусом каждый 14 - медик
В Вологодской реке массово погибает рыба
В Вологде начали обустройство бульвара по улице Пирогова
В Вологде решили заменить светильники
Череповчанка сбросила за три месяца 23 килограмма
От Череповца до Белозерска обновят дорогу
В Кадуйском районе иномарка сбила насмерть велосипедистку на встречке
В Череповце на водоканале нашли мертвую сотрудницу