Пьяный мужчина разъезжал по реке Шексне на моторке

21 Июль 2020 2020-07-21T12:24:49+03:00

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В Череповце нетрезвый мужчина уехал на моторке. Спасателям об этом сообщила его жена. Мужчина сумел проехать от Ягорбского моста до Северного. За ним отправились спасатели.

Как сообщает ЕДДС города, с 20 июля вечером женщина сообщила, что по реке Ягорбе движется моторка с нетрезвым водителем.

- Женщина сказала, что лодка ушла вверх по течению в сторону дач, - приводит портал Gorodche.ru слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева. - Катер спасателей льправился слдом. Там и была обнаружена лодка - за Северным мостом, возле берега.

На берегу находились мужчины, но они сказали, что просто сидели на берегу. Причем спасателей вызвала супруга одного из них.

С мужчинами была проведена беседа. В случае дальнейшего движения лодки спасатели пообещали вызвать полицию.

Вся операция завершилась к 20 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU