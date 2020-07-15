В Вологде приглашают в сауну писателя Василия Белова

15 Июль 2020 2020-07-15T15:57:52+03:00

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Новое пространство открылось для посетителей в Мемориальном музее-квартире писателя Василия Белова. Это сауна, которую он оборудовал собственноручно. Она заменила ему любимую баньку на родине.

- Городская ванная - это было так несущественно для него. Ему всегда хотелось тепла, жара, прогреться, пропотеть. Василий Иванович специально ездил на родину, в Харовский район, чтобы пропариться в русской бане, - рассказала сотрудник музея-квартиры Эльвира Трикоз.

Как рассказывают в музее, это была идея Василия Белова - оборудовать сауну в квартире. Небольшая ниша в пространной ванной комнате позволяла это сделать. Василий Иванович обил ее вагонкой, появилась деревянная дверь. После смерти матери - Анфисы Ивановны, поездки в Харовский район стали редкими.

В начале 1990-х годов и появилась домашняя сауна - буквально для одного человека. Она находится в рабочем состоянии - ее лишь "расчистили". Ранее ванная комната и сауна использовались музейными работниками в качестве технического помещения.

Сауна вызывает большой интерес у посетителей.

- Некоторые из них даже в шутку даже предлагают заплатить дополнительную сумму, чтобы ощутить магическую силу писательской парной, - приводит сайт cultinfo.ru слова руководителя квартиры-музея Ольги Анфимовой.

Кстати, печка выглядит самодельной, и, хотя она нагревается, пользоваться ей музейщики не рискуют: безопасность превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU