Вологодчина вымирает
В Вологодской области городское население убыло на 4,6 тысяч человек за последний год, а деревни опустели на 2,6 тысяч жителей. Статистику по населению опубликовал Росстат.
На 1 января 2019 года в Вологодской области проживало 1 167 713 человек, а 1 января 2020 года уже 1 160 445.
В городах по данным на 1 января этого года осталось 843 041 человек, в деревнях 320 042. Демографы пеняют на естественную убыль населения и миграцию в регионы с высокими зарплатами, рабочими местами и развитой инфраструктурой.
За прошлый год на Вологодчине умерло на 5194 человека больше, чем родилось. По официальным данным уехали из области 2074 вологжанина.
ИСТОЧНИК KP.RU