Вологодчина вымирает

14 Июль 2020 2020-07-14T17:16:55+03:00

За год население уменьшилось на 7 тысяч человек согласно Росстату

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В Вологодской области городское население убыло на 4,6 тысяч человек за последний год, а деревни опустели на 2,6 тысяч жителей. Статистику по населению опубликовал Росстат.

На 1 января 2019 года в Вологодской области проживало 1 167 713 человек, а 1 января 2020 года уже 1 160 445.

В городах по данным на 1 января этого года осталось 843 041 человек, в деревнях 320 042. Демографы пеняют на естественную убыль населения и миграцию в регионы с высокими зарплатами, рабочими местами и развитой инфраструктурой.

За прошлый год на Вологодчине умерло на 5194 человека больше, чем родилось. По официальным данным уехали из области 2074 вологжанина.

ИСТОЧНИК KP.RU