Губернатор Вологодчины послал сына работать на Северсталь
Молодой человек обучается на третьем курсе металлургического колледжа
Губернатор с сыномФото: vk.com
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Губернатор Вологодской области поделился информацией о своей личной жизни. Его сын Даня решил продолжить трудовую династию и пошел по стопам деда, отца и старшего брата. Оказывается, отпрыск главы региона учится на третьем курсе металлургического колледжа. Летом его отправили на производство Северсталь. Олег Кувшинников поделился фотографиями на своих страничках в соцсетях.
Даня на каникулах будет набираться опыта в цехе покрытий металла стажером оператора поста управления агрегатами. Губернатор отметил, что очень гордится сыном.
ИСТОЧНИК KP.RU