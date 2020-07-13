Губернатор Вологодчины послал сына работать на Северсталь

13 Июль 2020 2020-07-13T14:07:04+03:00

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Губернатор Вологодской области поделился информацией о своей личной жизни. Его сын Даня решил продолжить трудовую династию и пошел по стопам деда, отца и старшего брата. Оказывается, отпрыск главы региона учится на третьем курсе металлургического колледжа. Летом его отправили на производство Северсталь. Олег Кувшинников поделился фотографиями на своих страничках в соцсетях.

Даня на каникулах будет набираться опыта в цехе покрытий металла стажером оператора поста управления агрегатами. Губернатор отметил, что очень гордится сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU