2020-07-13T13:54:15+03:00
Происшествия

В Череповце грузовик с кирпичом врезался в иномарку

Пострадал водитель легковушки
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов произошло ДТП с грузовиком, груженным кирпичом. Авария случилась на перекрестке улицы Монтклер и Октябрьского проспекта в 10:20. 65-летний водитель МАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого находился 49-летний череповчанин.

В аварии пострадал водитель Дэу. Его осмотрели медики, сейчас он лечится амбулаторно. Информация о ДТП поступила из пресс-службы ГИБДД Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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