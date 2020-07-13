В Череповце грузовик с кирпичом врезался в иномарку
Пострадал водитель легковушки
-Фото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов произошло ДТП с грузовиком, груженным кирпичом. Авария случилась на перекрестке улицы Монтклер и Октябрьского проспекта в 10:20. 65-летний водитель МАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого находился 49-летний череповчанин.
В аварии пострадал водитель Дэу. Его осмотрели медики, сейчас он лечится амбулаторно. Информация о ДТП поступила из пресс-службы ГИБДД Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU