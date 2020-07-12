В Вологде продают памятник архитектуры XIX века

12 Июль 2020 2020-07-12T18:08:58+03:00

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В областной столице на торги выставили еще один исторический деревянный дом. Начальная стоимость памятника архитектуры XIX века, который располагается на улице Пречистенской, 32, вместе с 1266 кв. м. земли составляет 2,2 млн рублей. Аукцион пройдет 29 июля в Вологде. Необычное здание входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

Напомним, что на аукцион выставили и дворянский дом купца Сазанова, стоящий на улице Октябрьской, 43а. Здание 1881 года считается памятником архитектуры федерального значения. Начальная цена по стоимости скромной однушки - 1,35 млн рублей. Заявки принимаются до 27 июля.

Покупатели могут получить необходимую информацию по телефону 72-33-09.

ИСТОЧНИК KP.RU