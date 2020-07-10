В Вологодской области признано погибшими от коронавируса 19 человек
На страничке губератора появилась актуальная информация по коронавирусу на 10 июля. 28 новых случаев выявлено за последние сутки. Всего на Вологодчине 1818 подтвержденных случаев.
Коронавирус за последние сутки выявлен: 12 случаев -в Вологде, 6 – в Череповеце, 3 – в Вологодском районе, 2 – в Череповецком районе, 2 – в Бабаевсом районе, 1 - в Кирилловском районе, 1 – в Тотемском районе, 1 – в Кич-Городецком районе. 625 – г. Вологда (+12)
397 – г. Череповец (+6)
148 – Шекснинский район
96 – Вологодский район (+3)
87 – Бабаевский район (+2)
86 – Грязовецкий район
69 – Кадуйский район
57 – Кирилловский район (+1)
51 – Великоустюгский район
36 – Устюженский район
30 – Череповецкий район (+2)
22 – Вытегорский район
18 – Сокольский район
18 – Тотемский район (+1)
13 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Кич-Городецкий район (+1)
8 – Тарногский район
8 – Усть-Кубинский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Никольский район
1 – Междуреченский район
Обновилась статистика умерших. Умершими от коронавируса признаны 19 человек.
Количество обследованных – 261 202.
ИСТОЧНИК KP.RU