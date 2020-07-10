В Вологодской области признано погибшими от коронавируса 19 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T11:32:34+03:00

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На страничке губератора появилась актуальная информация по коронавирусу на 10 июля. 28 новых случаев выявлено за последние сутки. Всего на Вологодчине 1818 подтвержденных случаев.

Коронавирус за последние сутки выявлен: 12 случаев -в Вологде, 6 – в Череповеце, 3 – в Вологодском районе, 2 – в Череповецком районе, 2 – в Бабаевсом районе, 1 - в Кирилловском районе, 1 – в Тотемском районе, 1 – в Кич-Городецком районе. 625 – г. Вологда (+12)

397 – г. Череповец (+6)

148 – Шекснинский район

96 – Вологодский район (+3)

87 – Бабаевский район (+2)

86 – Грязовецкий район

69 – Кадуйский район

57 – Кирилловский район (+1)

51 – Великоустюгский район

36 – Устюженский район

30 – Череповецкий район (+2)

22 – Вытегорский район

18 – Сокольский район

18 – Тотемский район (+1)

13 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Кич-Городецкий район (+1)

8 – Тарногский район

8 – Усть-Кубинский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Никольский район

1 – Междуреченский район

Обновилась статистика умерших. Умершими от коронавируса признаны 19 человек.

Количество обследованных – 261 202.

ИСТОЧНИК KP.RU