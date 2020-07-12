2020-07-12T17:46:22+03:00
Происшествия

Из горящей малосемейки в Вологде спасли четверых

ЧП произошло на Советском проспекте
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц загорелось малосемейное общежитие на Советском проспекте, 131, к.2. О ЧП сообщили в 9:30. Огонь вспыхнул на кухне четвертого этажа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Вологодской области.

Уже через 3 минуты на месте были спасатели. Выехали 34 пожарных и 12 единиц техники. Через 14 минут они полностью ликвидировали огонь на площади 30 кв.метров. Из общежития эвакуировали 11 человек, а 4 местных жителей пришлось спасать из пожара. Одна из пострадавших 43-летняя женщина была осмотрена медиками, т.к могла отравиться продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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