2020-07-10T14:12:57+03:00
Общество

В Вологде не могут закончить сенокос

На обкашивание города выделено 65 миллионов рублей
Иван Чухнин
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В Вологде никак не могут закончить сенокос.В Вологде никак не могут закончить сенокос.Фото: администрация города Вологды
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Мэр Вологды Сергй Воропанов обратил внимание на то, что в городе не скашивается трава. Эту проблему поднимали жители города в социальных сетях и во время прямых эфиров. Напомним, 65 миллионов рублей выделено на скашивание травы из городского бюджета. Однако редкий горожанин удовлетворен прошедшим "сенокосом", несмотря на то, что стояла хорошая погода.

"Ситуация с покосом травы не устраивает и меня, и жителей города. Подрядчик поздно приступил к работам, на данный момент не выполнено 4% первого покоса, начался второй. Состояние газонов в городе отвратительное! Дал поручение за неделю выполнить второй покос. В следующую пятницу проверим выполнение. Если работы не будут проведены – будем принимать меры, вплоть до расторжения контракта и внесения подрядчика в базу недобросовестных поставщиков," - написал сегодня на своей странице мэр города Сергей Воропанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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