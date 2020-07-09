Ураган оставил вологжан без электричества и крыши над головой

9 Июль 2020 2020-07-09T18:28:38+03:00

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На востоке области проходит атомсферный фронт - там наблюдаются шквалистые ветры, грозы. Как сообщала "Комсомолка", удар молнии пришлся в купол церкви в Кичменгском Городке, там возник пожар.

В результате грозы и сильного ветра на территории Никольского района произошло отключение электроэнергии на территории Аргуновского сельского поселения. Как сообщает МЧС, без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, 410 жилых домов с населением 921 человек, в том числе 120 детей.

В деревне Аргуново сорвало крышу Дома культуры - здание находится на реконструкции. В деревне Павлово сорвало крышу у частного жилого дома. На территории поселения повалено 20 деревьев. На место происшествия выехали 10 человек, 4 единицы техники, от МЧС России - 2 человека, 1 тех.средство.

Поступает информация из других районов. Гроза пришла в Великий Устюг, Красавино, Котлас.

Информация будет добавляться.

ИСТОЧНИК KP.RU