Молния ударила в купол храма в Вологодской области

9 Июль 2020 2020-07-09T18:14:34+03:00

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В Вологодской области молния попала в купол одного из храмов на востоке области. От удара произошел пожар. На место выехали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

ЧП случилось в Кичменском Городке. В неработающей церкви Успения Пресвятой Богородицы никого не было, так что никто не пострадал. Пожарные оперативно потушили тлеющую деревянную обрешетку металлической кровли. На место выезжало 2 наряда, 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU