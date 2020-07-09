Молния ударила в купол храма в Вологодской области
Никто не пострадал
На место выехали пожарные.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области молния попала в купол одного из храмов на востоке области. От удара произошел пожар. На место выехали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП случилось в Кичменском Городке. В неработающей церкви Успения Пресвятой Богородицы никого не было, так что никто не пострадал. Пожарные оперативно потушили тлеющую деревянную обрешетку металлической кровли. На место выезжало 2 наряда, 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU