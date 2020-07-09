2020-07-09T14:38:13+03:00
Общество

Вологодским пенсионерам выделили прилавки для торговли своей продукцией

Торговые точки находятся на улицах Герцена и Костромской
Иван Чухнин
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В Вологде появились места для торговли, где пенсионеры могут продавать свой урожай. Пока этих мест всего два.

Об этом сообщила заместитель мэра Вологды, начальник департамента экономического развития администрации города Светлана Пахнина в прямом эфире. Торговые точки на продукцию — овощи, фрукты, ягоды, мед и другое, появились на улицах Герцена и Костромской.

Уточнить все условия торговли можно у специалистов в Центре развития предпринимательства Вологды, что на улице Козленской, 6, или по телефону 72-87-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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