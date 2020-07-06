Вологжан промочит

6 Июль 2020 2020-07-06T17:15:18+03:00

Ближайшие три дня на территории области ожидаются град и грозы

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Метеорологи предупреждают вологжан: в ближайшие три дня над регионом пройдет волновой атмосферный фронт. Ожидаются грозы, местами град, сильный ветер до 15-20 м/с.

МЧС предупреждает, что возможно возникновение ЧС из-за ветра: повреждение ЛЭП и линий связи, большое количество ДТП, падение деревьев. Ожидается повышение уровней воды до 20-50 см в сутки. Специалисты просят не покидать жилище при непогоде.

ИСТОЧНИК KP.RU