Вологжан промочит
Ближайшие три дня на территории области ожидаются град и грозы
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Метеорологи предупреждают вологжан: в ближайшие три дня над регионом пройдет волновой атмосферный фронт. Ожидаются грозы, местами град, сильный ветер до 15-20 м/с.
МЧС предупреждает, что возможно возникновение ЧС из-за ветра: повреждение ЛЭП и линий связи, большое количество ДТП, падение деревьев. Ожидается повышение уровней воды до 20-50 см в сутки. Специалисты просят не покидать жилище при непогоде.
ИСТОЧНИК KP.RU