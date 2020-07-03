2020-07-03T16:29:27+03:00
Звезды

В Вологде бесплатная выставка великих художников

Галерея Красный мост стала доступна для посещения
Евдокия САХАРОВА
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Фрагмент картины С.Б. Веселова. Кот, птицы и вечер. 2002. Холст, маслоФрагмент картины С.Б. Веселова. Кот, птицы и вечер. 2002. Холст, маслоФото: cultinfo.ru
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В Вологде открылась для посещения галерея современного искусства «Красный мост». Три этажа тематических выставок удовлетворят тягу к прекрасному любой категории посетителей.

Экспозиция «Рыбный день» представляет произведения живописи и графики из коллекции галереи. Полотна нескольких художников, выполненные в разных техниках, по-разному раскрывают взгляд на один и тот же образ.

Выставка ярославского художника Михаила Кораблёва «Провинциальный мотив» представляет работы за последние два десятка лет. Среди пейзажей русской провинции можно заметить улочки Вологды и Тотьмы.

Галерея работает по адресу Набережная 6-й Армии, 143, с 10 до 18 каждый день кроме пятницы. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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