В Вологде бесплатная выставка великих художников

3 Июль 2020 2020-07-03T16:29:27+03:00

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В Вологде открылась для посещения галерея современного искусства «Красный мост». Три этажа тематических выставок удовлетворят тягу к прекрасному любой категории посетителей.

Экспозиция «Рыбный день» представляет произведения живописи и графики из коллекции галереи. Полотна нескольких художников, выполненные в разных техниках, по-разному раскрывают взгляд на один и тот же образ.

Выставка ярославского художника Михаила Кораблёва «Провинциальный мотив» представляет работы за последние два десятка лет. Среди пейзажей русской провинции можно заметить улочки Вологды и Тотьмы.

Галерея работает по адресу Набережная 6-й Армии, 143, с 10 до 18 каждый день кроме пятницы. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU