В Вологде бесплатная выставка великих художников
В Вологде открылась для посещения галерея современного искусства «Красный мост». Три этажа тематических выставок удовлетворят тягу к прекрасному любой категории посетителей.
Экспозиция «Рыбный день» представляет произведения живописи и графики из коллекции галереи. Полотна нескольких художников, выполненные в разных техниках, по-разному раскрывают взгляд на один и тот же образ.
Выставка ярославского художника Михаила Кораблёва «Провинциальный мотив» представляет работы за последние два десятка лет. Среди пейзажей русской провинции можно заметить улочки Вологды и Тотьмы.
Галерея работает по адресу Набережная 6-й Армии, 143, с 10 до 18 каждый день кроме пятницы. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU