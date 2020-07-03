Череповецкие врачи спасли ногу девушке-студентке
Врачи сумели сохранить ногу девушке, попавшей в аварию на мотоцикле.
ЧП случилось в июне. 23-летнюю Оксану Я доставили в Вологодскую областную больницу № 2. Кроме различных травм была и самая страшная - ее стопа буквально висела на ниточке.
«Пациентка была в шоковом состоянии, но в сознании. Ей сразу сделали компьютерную томографию, УЗИ для исключения повреждений внутренних органов. Был диагностирован неполный отрыв правой стопы, перелом кисти, раны, проникающие в коленный сустав, а также множественные ссадины и ушибы,
Жизнь пациентки вне опасности, но стопу легче было ампутировать. Однако врачи начали борьбу за ее сохранение.
- Стопа была холодной, кровь не циркулировала. Так что первоочередной задачей было спасти ногу, - рассказал травматолог-ортопед Михаил Пуков.
Была произведена экстренная операция, рогу зафиксировали с помощью аппарата Илизарова.
Чтобы кровь начала поступать в пальцы провели артериографию с применением современного высокотехнологичного оборудования – ангиографического комплекса.
Эта сложная операция шла более трех часов. Благодаря оперативным действиям врачей кровоток в поврежденной стопе был восстановлен, функциональность ноги сохранена.
Сейчас производится дальнейшее лечение. Чувствительность стопы не нарушена.
- Главное – нога «живая», – констатирует лечащий врач.
Так как девушка – студентка последнего курса ЧГУ, она защищала диплом прямо из больницы - в дистанционной форме. В ее оценке - "отлично", есть вклад и персонала больницы. Сейчас Оксана стала дипломированным специалистом в области управления малым бизнесом.
Пока находится в кресле-каталке, впереди еще одна операция по удалению аппарата Илизарова. Затем начнется период реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU