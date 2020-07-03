Череповецкие врачи спасли ногу девушке-студентке

3 Июль 2020 2020-07-03T13:46:55+03:00

Она попала в ДТП на мотоцикле

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Врачи сумели сохранить ногу девушке, попавшей в аварию на мотоцикле.

ЧП случилось в июне. 23-летнюю Оксану Я доставили в Вологодскую областную больницу № 2. Кроме различных травм была и самая страшная - ее стопа буквально висела на ниточке.

«Пациентка была в шоковом состоянии, но в сознании. Ей сразу сделали компьютерную томографию, УЗИ для исключения повреждений внутренних органов. Был диагностирован неполный отрыв правой стопы, перелом кисти, раны, проникающие в коленный сустав, а также множественные ссадины и ушибы,

Жизнь пациентки вне опасности, но стопу легче было ампутировать. Однако врачи начали борьбу за ее сохранение.

- Стопа была холодной, кровь не циркулировала. Так что первоочередной задачей было спасти ногу, - рассказал травматолог-ортопед Михаил Пуков.

Была произведена экстренная операция, рогу зафиксировали с помощью аппарата Илизарова.

Чтобы кровь начала поступать в пальцы провели артериографию с применением современного высокотехнологичного оборудования – ангиографического комплекса.

Эта сложная операция шла более трех часов. Благодаря оперативным действиям врачей кровоток в поврежденной стопе был восстановлен, функциональность ноги сохранена.

Сейчас производится дальнейшее лечение. Чувствительность стопы не нарушена.

- Главное – нога «живая», – констатирует лечащий врач.

Так как девушка – студентка последнего курса ЧГУ, она защищала диплом прямо из больницы - в дистанционной форме. В ее оценке - "отлично", есть вклад и персонала больницы. Сейчас Оксана стала дипломированным специалистом в области управления малым бизнесом.

Пока находится в кресле-каталке, впереди еще одна операция по удалению аппарата Илизарова. Затем начнется период реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU