По официальной статистике на голосование пришло 58% вологжан

2 Июль 2020 2020-07-02T15:36:53+03:00

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В Вологодской области граждане проголосовали по поправкам в Конституцию. По заявлению губернатора, "вологжане проголосовали за стабильность и за уверенное развитие страны на десятилетия вперед". Официальная статистика говорит, что явка составила 58,7%. При этом поправки поддержали 71,1% голосовавших.

4000 общественных наблюдателей следили за процессом. По их мнению, такое голосование было открытым, гласным и легитимным. "Мы сделали свой выбор и поддержали нашего Президента", - написал Олег Кувшинников в соцсети. Действительно, теперь Владимир Путин может вести Россию в светлое будущее до 2036 года, это 32 года у власти

ИСТОЧНИК KP.RU