Вологжанам доступно онлайн-обучение народным ремеслам

1 Июль 2020 2020-07-01T14:02:44+03:00

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В рамках регионального проекта «Онлайн-культура Вологодской области» Центр народной культуры проводит мастерклассы по обучению народным ремеслам. Посмотрев видео можно познакомиться с основными видами традиционных народных художественных промыслов Вологодчины.

Разнообразие роликов и подробные комментарии мастеров приятно удивляют. Есть мастер-классы по изготовлению свистулек, кружевоплетению, текстильной игрушке, гончарному делу, по работе с деревом, о плетении из бересты и ивы, по росписи, технике макраме, шитью, ручному ткачеству половиков... Собранная видеобиблиотека восхищает! Можно обучить себя и детей ремеслу предков.

ИСТОЧНИК KP.RU