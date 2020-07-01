2020-07-01T13:43:34+03:00
Звезды

Мастера Вологодчины приглашаются к участию во всероссийском конкурсе

"Русь мастеровая"
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Вологодских мастеров ждут на всероссийской выставке-конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая». В этом году конкурс впервые пройдет в онлайн-формате. Работы разместят на интернет-ресурсах Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Необходимо предоставить фотографии своих работ в одной из номинаций: гончарство, глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву/бересте, художественная обработка бересты, художественная обработка растительных материалов, ткачество поясов, текстильная кукла, художественный войлок, лоскутное шитье.

Заявка на участие принимается до 25 июля. Видео и фотоматериалы конкурсной работы до 30 августа. Подробности на сайте Культуры в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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