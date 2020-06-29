Директор кондитерской фабрики Раиса Иванова стала Почётным гражданином Вологды
Звание Почетного гражданина города Вологды присвоено генеральному директору кондитерской фабрики Раисе Ивановой. Высокое звание присвоено за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Вологды, многолетний добросовестный и безупречный труд в пищевой промышленности, продвижение бренда «Настоящий Вологодский продукт», высокую социальную ответственность и активную гражданскую позицию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Благодая Раисе Ивановой в Вологде сохранено и развивается старейшее кондитерское предприятие, которое она возглавила в самые сложные для него годы.
Удостоверение и нагрудный знак настоящему гражданину нашей страны вручил в День города Глава Вологды Юрий Сапожников.
«Для меня получение таких наград очень волнительно, я до сих пор не могу поверить, что стала Почетным гражданином Вологды. Я очень люблю этот город. Здесь прошла моя основная трудовая деятельность, здесь я получила путевку в жизнь, и вот уже более 50 лет тружусь в пищевой промышленности. Хочу поздравить всех жителей Вологды с Днем города и пожелать здоровья в это непростое время», - сказала генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика» Раиса Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU