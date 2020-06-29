Мотоциклист протащил сотрудника ГАИ по дороге, а потом сел в Хаммер и уехал

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:39:18+03:00

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В Вологде на улице Клубова инспектор ГИБДД остановил автомобиль Хаммер - у него была незаконная тонировка. За рулем сидела 37-летняя женщина. Во время составления протокола, правоохранителя сбил мотоциклист на Ямахе - он протащил свою жертву несколько метров вдоль дороги.

Мужчина бросил свой мотоцикл, неожиданно сел в Хаммер и скрылся. Наряды ГИБДД организовали погоню за Клайдом, бросившим Бонни (оказалось, что нарушители - супруги). В районе улицы Рыбной авто заблокировали, но нарушитель скрылся в офисном здании. Выходы перекрыли и ему ничего не оставалось кроме как сдаться.

У 36-летнего мужчины водительских прав не оказалось. Госномер с «Ямахи» был зарегистрирован за другим транспортом, из-за чего этот знак был изъят. Оба транспортных средства с московскими номерами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU