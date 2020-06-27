Череповецкие хоккеисты заболели коронавирусом
На официальном сайте хоккейного клуба «Северсталь» появилась информация о выявлении двух случаев заражения Covid-19 в молодежной хоккейной команде «Алмаз». Команда немедленно отправлена на изоляцию. Клуб пообещал информировать болельщиков о дальнейшем развитии событий.
Есть информация о двух инфицированных, их имена не называются.
"Хоккейный клуб «Северсталь» подтверждает появившуюся в прессе информацию о двух выявленных случаях заражения COVID-19 в МХК «Алмаз». На данный момент команда находится на изоляции," - сообщает пресс-служба ХК "Северсталь".
Вероятно, молодежная команда не выйдет из отпуска в первых числах июля для подготовки к новому чемпионату Молодежной хоккейной лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU