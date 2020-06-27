2020-06-27T13:00:42+03:00
Спорт

Череповецкие хоккеисты заболели коронавирусом

Пресс-служба подтверждает два случая заболевания
Иван Чухнин
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Фото: сайт СК "Северсталь".Фото: сайт СК "Северсталь".
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На официальном сайте хоккейного клуба «Северсталь» появилась информация о выявлении двух случаев заражения Covid-19 в молодежной хоккейной команде «Алмаз». Команда немедленно отправлена на изоляцию. Клуб пообещал информировать болельщиков о дальнейшем развитии событий.

Есть информация о двух инфицированных, их имена не называются.

"Хоккейный клуб «Северсталь» подтверждает появившуюся в прессе информацию о двух выявленных случаях заражения COVID-19 в МХК «Алмаз». На данный момент команда находится на изоляции," - сообщает пресс-служба ХК "Северсталь".

Вероятно, молодежная команда не выйдет из отпуска в первых числах июля для подготовки к новому чемпионату Молодежной хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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