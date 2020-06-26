Череповчане нашли 16-летнюю вандалку

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце в первый отдел поступила 16-летняя вандалка вместе с родителями. Напомним, 24 июня в 5 утра она попала на камеры видеонаблюдения вместе с молодым человеком. Череповчанка сломала подставку у памятника купцу на Советском проспекте и ушла очень довольная собой. Неизвестно, были ли дети трезвые на тот момент.

Девушка объяснила произошедшее тем, что она провела краш-тест памятника после ремонта. Ей стало интересно, насколько подставка стала прочнее. На данный момент правоохранители проводят проверку. Будет принято решение возбуждать уголовное дело или все обойдется административным.

ИСТОЧНИК KP.RU