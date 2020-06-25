25 Июнь 2020 2020-06-25T08:11:37+03:00

Она начала бить по подставке для книги

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Череповецкий памятник купцу уже стал капканом для ловли вандалов. Там установлена камера видеонаблюдения, которая позволила заснять двух нарушителей в хорошем качестве.

24 июня в 5 утра в Череповце пара сломала подставку для книги у скульптуры купца на Советском проспекте. Молодая девушка вместе с парнем, на левом предплечье которого виднеется крупная татуировка, долгое время рассматривали памятник. Потом вандалка начала пинать подставку ногой, а потом изо всех сил постаралась завалить ее руками. Своими действиями она явно осталась довольна, молодой человек тоже был счастлив. Вадим Германов пообещал найти хулиганов.

В городе металлургов вандалов невзлюбили. Борьбу с ними объявил сам мэр города. Уже осудили молодых людей, которые разбили ледяные скульптуры на площади Молодежи. До этого была обнаружена компания, которая напала на многострадальный памятник купцу.

В Череповце вандалка ногой сломала памятник купцу.Девушка вместе с парнем долго рассматривала памятник, а потом начала его пинать. Смотреть с 2:00

ИСТОЧНИК KP.RU