2020-06-25T08:11:37+03:00
Происшествия

В Череповце вандалка ногой сломала памятник купцу

Она начала бить по подставке для книги
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
ВандалыВандалы
Изменить размер текста:

Череповецкий памятник купцу уже стал капканом для ловли вандалов. Там установлена камера видеонаблюдения, которая позволила заснять двух нарушителей в хорошем качестве.

24 июня в 5 утра в Череповце пара сломала подставку для книги у скульптуры купца на Советском проспекте. Молодая девушка вместе с парнем, на левом предплечье которого виднеется крупная татуировка, долгое время рассматривали памятник. Потом вандалка начала пинать подставку ногой, а потом изо всех сил постаралась завалить ее руками. Своими действиями она явно осталась довольна, молодой человек тоже был счастлив. Вадим Германов пообещал найти хулиганов.

В городе металлургов вандалов невзлюбили. Борьбу с ними объявил сам мэр города. Уже осудили молодых людей, которые разбили ледяные скульптуры на площади Молодежи. До этого была обнаружена компания, которая напала на многострадальный памятник купцу.

В Череповце вандалка ногой сломала памятник купцу.Девушка вместе с парнем долго рассматривала памятник, а потом начала его пинать. Смотреть с 2:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30-летний вологжаин получил ожоги лица, шеи и рук
В Череповце пропал 83-летний изобретатель
81-летняя вологжанка зарезала пьяного сына защищаясь
В Вологде СИЗО №2 на карантине
В Вытегре у новой набережной построят деревянный мост
В Череповце вандалка ногой сломала памятник купцу
В центре Вологды произошла жуткая авария
31-летний сожитель избивал 9-летнего мальчика и показывал ему порно
В Вологде 19-летний пьяный водитель Мерседеса снес забор "Витязя"
К февралю в Вологде капитально отремонтируют мост на Панкратова
На Вологодчине в реке обнаружили тело 65-летней женщины
В Череповце пьяный угонщик заснул в пробке
У 41-летнего череповчанина хранилось 1,5 кг марихуаны
Семеро вологжан заразились клещевым энцефалитом, шесть — боррелиозом
Еще один ребенок выпал из окна в Череповце
Вологда лидирует по количеству зараженных
Вологодчина снимает ряд ограничений по коронавирусу
Директор Деда Мороза заболел коронавирусом
Череповец реанимирует трамвайную сеть
Под Череповцом из колодца торчали ноги трупа
В Вологде отремонтируют две улицы за 64 млн рублей
Китайский город-побратим Вологды выслал 8 тысяч масок
Череповецкие самолеты получили имена Героев Советского Союза
Жители села под Череповцом терпят горящую рядом свалку
В Вологде перепродают объект культуры федерального значения
Больше тысячи вологжан выздоровело от коронавируса
В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна
В Лукьяново 7-месячная девочка погибла от солнечных ожогов
Неизвестные подожгли Белозерский рыбо-консервный комплекс