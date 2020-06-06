Из моногоспиталя выписали четырех вологжан

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:27:13+03:00

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Оперштаб региона опубликовал свежую информацию по ситуации с коронавирусом в Вологодской области. За прошедшие сутки зарегистрировано + 21 новых случаев Covid-19. В этот раз в лидерах оказались Вологда и Вологодский район, там по +4 заболевших. В Череповецком и Бабаевском по +3. В Череповце и Белозерском районе +2. В Устюженском, Великоустюгском, Шекснинском районах по +1 новому зараженному коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Вологодской области заболело 1056 человек. Выздоровело 508, из которых 19 выписаны в прошедшие сутки. Погибли 11. В моногоспитале сейчас находятся 120 пациентов - это на 4 человека меньше, чем вчера.

ИСТОЧНИК KP.RU