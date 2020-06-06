В Вологодской области продлили общественные работы

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:21:46+03:00

Не имея спецобразования на них можно заработать более 20 тысяч рублей

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В Вологодской области организованы общественные работы для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за коронавируса. Проект стартовал 25 мая и успел оказать поддержку вологжанам, а также организациям и предприятиям, работающим в условиях пандемии (бюджет взял на себя выплаты для нанятых сотрудников). В перечень этих работ включены вакансии муниципальных организаций, что позволяет городу навести порядок на территориях, которые не включены в контракт на уборку специалистами.

5 июня губернатор заявил о продлении программы занятости. Планируется до конца 2020 создать 5 тысяч рабочих мест. Большая часть работ сейчас связана с благоустройством территории, санобработкой, очисткой зданий и сооружений. На данный момент более 200 работодателей подали заявки на обеспечение 2340 рабочих мест.

Начальник департамента труда и занятости населения области заявил, что на общественных работах можно заработать в месяц более 20 тысяч рублей без какого-либо специального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU