Вологжане смогут вложить в свой бизнес 100 тысяч бюджетных рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:34:27+03:00

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В Вологодской области приняли решение раздать предпринимателям по сто тысяч рублей на открытие и развитие своего дела. Социальные контракты уже начали заключать в Череповце, но проект работает на всех муниципалитетах региона. Для получения помощи, необходимо иметь регистрацию на Вологодчине и доход не выше прожиточного минимума за последние три месяца. Контракт заключается с семьей или отдельным гражданином.

Денежные средства вологодские предприниматели смогут потратить на регистрацию ИП, закупку оборудования, ведение деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU