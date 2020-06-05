Вологжане смогут вложить в свой бизнес 100 тысяч бюджетных рублей
Выплата предназначена для людей, чей доход за последние три месяца был не выше прожиточного минимума
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В Вологодской области приняли решение раздать предпринимателям по сто тысяч рублей на открытие и развитие своего дела. Социальные контракты уже начали заключать в Череповце, но проект работает на всех муниципалитетах региона. Для получения помощи, необходимо иметь регистрацию на Вологодчине и доход не выше прожиточного минимума за последние три месяца. Контракт заключается с семьей или отдельным гражданином.
Денежные средства вологодские предприниматели смогут потратить на регистрацию ИП, закупку оборудования, ведение деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU