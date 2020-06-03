В Вологде на линию выйдет 20 дополнительных автобусов

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:17:28+03:00

Они появятся на маршрутах №1, 2, 6, 8, 12 и 19

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На прямой линии с вологжанами начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал о повышении количества автобусов на городских маршрутах. Ж Теперь ждать на остановке придется меньше.

Горожане неоднократно просили городскую администрацию в лице мэра Сергея Воропанова выпустить автобусы на линию. Наконец, их просьбу удовлетворили. 20 доп автобусов добавят на маршруты №1, 2, 6, 8, 12 и 19.

ИСТОЧНИК KP.RU