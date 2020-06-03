2020-06-03T17:17:28+03:00
Общество

В Вологде на линию выйдет 20 дополнительных автобусов

Они появятся на маршрутах №1, 2, 6, 8, 12 и 19
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На прямой линии с вологжанами начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал о повышении количества автобусов на городских маршрутах. Ж Теперь ждать на остановке придется меньше.

Горожане неоднократно просили городскую администрацию в лице мэра Сергея Воропанова выпустить автобусы на линию. Наконец, их просьбу удовлетворили. 20 доп автобусов добавят на маршруты №1, 2, 6, 8, 12 и 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде на линию выйдет 20 дополнительных автобусов
В центре Вологды маршрутка врезалась в скорую
Под Вологдой ограничили движение из-за ремонта
В Вологде уничтожат 20 Га борщевика
На Череповецком КПП задержали угонщика машины
В Череповце взбесились чайки
Еще 19 вологжан подхватили covid, 11 погибших
В Вологде подростка ищут уже неделю
Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём
Вологжане тайно проникали в Череповец по обходной дороге
На Вологодчине не могут засеять поля из-за ливней
Вологодская пенсионерка пожертвовала в Дом ребенка 100 тысяч рублей
Мэр Вологды сообщил о 10 умерших от коронавируса
Вологжане начнут платить новый налог с 1 августа
Вологодским медикам увеличат выплаты в 2 раза
В Вологодском доме ребенка прошла акция "Сухая попа"
На Вологодчине пенсионерам продлили больничный
Пьяный грязовчанин угнал КАМАЗ для встречи с любимой
Фонтаны Вологды готовятся к запуску до 10 июня
В Вологде ремонтируют детский сад 1959 года постройки
В Вологодской области снимаются ограничения по коронавирусу
29 мая в моногоспитале Череповца скончались двое
12-летний череповчанин не смог слезть с дерева в пять этажей
Под Вологдой откопали тело пенсионера, убитого черными риэлторами
На Вологодчине нет новых погибших
Вологодский банкир в розыске
Сотрудники вологодской опеки ответят за смерть шестилетнего
В Череповце подготовили пляжи к сезону
В Вологде три иномарки пострадали из-за нарушителя ПДД