3 Июнь 2020 2020-06-03T15:23:21+03:00

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В створе Горбатого моста в Вологде произошло ДТП, которое попало на кадры видео. Столкнулась маршрутка и скорая. Машина медиков двигались со стороны вокзала, начала сворачивать к мосту. Спецавто двигалось без маячков. Тем временем со стороны ул. Мира вылетела маршрутка. Водитель отреагировать не успел и влетел «буханке» в бок. В общественном транспорте находились 12 пассажиров.

Скорую от удара перевернуло. Пострадал 57-летний водитель спецтранспорта - он получил множественные ушибы.

В центре Вологды маршрутка врезалась в скорую.Видео предоставлено Baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU