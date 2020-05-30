Мусорный оператор Вологды может обанкротиться

30 Май 2020 2020-05-30T10:31:51+03:00

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У вологодского АкваЛайна, занимающегося вывозом мусора, пытаются взыскать 24,7 млн рублей долга. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подало в арбитражный суд исковое заявление о банкротстве фирмы. По словам регоператора, у компании долги перед несколькими организациями.

В 2019 году тариф был три раза уменьшен. Применялся понижающий коэффициент, уравнивающий плату за ТКО между двумя зонами региона. Кроме того, многие физические и юридические лица еще не расплатились перед фирмой за оказанные услуги. С 1 марта закрылись офисы в восточных районах Вологодской области.

По информации NewsVo, истец и ответчик интересным образом связаны, что наводит на размышления о процедуре банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU