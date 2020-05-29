В Череповце новый Архангельский мост готов на треть

29 Май 2020 2020-05-29T11:17:36+03:00

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В городе металлургов продолжается строительство нового Архангельского моста через реку Шексну. Работы идут по графику: сейчас забиваются сваи и монтируются опоры, всего мост готов на треть, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 будут установлены все береговые опоры, а русловые опоры выведут до пролетных строений. К концу года можно произведут надвижку до пилонов. Сейчас на строительстве задействовано 500 рабочих.

Мост длиной 1,3 км обещают закончить к 2022 году. В строительство вложат 16 миллиардов рублей. Инфраструктурный объект свяжет Зашекснинскии и Зареченскии районы города и позволит завершить создание транспортного кольца Череповца. Мосту уникален, по техническим характеристикам и пилонной части в России ему нет равных. Он войдет в историю мостостроительства страны.

ИСТОЧНИК KP.RU