Вологжане поблагодарили спасителей детей

28 Май 2020 2020-05-28T12:42:33+03:00

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В Вологде благодарность за спасение детей из пожара выразил мэр. Пятерым рабочим (Москаленко Константину, Грабилову Андрею, Бокову Анатолию, Помазкову Игорю, Чернышову Александру) выдали грамоты и подарки. Город говорит спасибо!

26 мая бригада ремонтников работали на крыше здания, когда услышали крики о помощи. В доме напротив загорелась квартира на 3 этаже, в ней были заперты девочка 5 лет и мальчик полутора лет. Мужчинам удалось меньше чем за минуту спасти детей, хотя те и обожглись.

Девочка из соседней квартиры - Мишель 10 лет - принимала участие в спасении малышей. Она наглоталась дыма и госпитализирована.

Учителя школы №19 города Вологды тоже присоединились с благодарностью за смелый поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU