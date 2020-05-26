Вологжане рассказали, как ловили детей, прыгающих из горящей квартиры

26 Май 2020 2020-05-26T18:19:44+03:00

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В Вологде сегодня в полдень произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Горького, дом 90. Двум дошколятам 5 и 1,5 лет пришлось прыгать из окна третьего этажа в руки рабочим, которые ремонтировали дом напротив.

Мужчины рассказали, что все спасательная операция длилась меньше минуты. Сначала они попытались зайти через дверь, но квартира была закрыта. Рядом с ней шатался пьяный дедушка - дверь за ним захлопнулась. Покрывала не нашлось, а температура в помещении стала экстремальной, поэтому детям пришлось прыгать прямо в руки к рабочим. Окна для этого разбили. Сначала вышел полуторогодовалый мальчик, ему помогла сестра. Потом и она выпрыгнула следом.

К счастью, поймали их удачно. По словам спасителей, девочка обожгла спину, а мальчик руку - не очень сильно. Однако медики госпитализировали детей в реанимационное отделение. Пожарные эвакуировали еще троих соседей - мужчину, пожилую женщину и 10-летнюю девочку уже без сознания.

МЧС предполагает, что возгорание возникло из-за детской шалости. СУ СК обнаружили в квартире следы злоупотребления алкоголем, зажигалки и окурки. Квартира уничтожена полностью. Ведется расследование. По некоторым данным, за детей ответственен отец, но он в отъезде.

Вологодские рабочие рассказали, как ловили детей, прыгающих из горящей квартиры.Окна третьего этажа пришлось разбить. Детям 5 лет и 1,5 года

ИСТОЧНИК KP.RU