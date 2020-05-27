В Череповце влюбленная пара тонула в Шексне
Купальщиками заинтересовалась полиция
Изменить размер текста:
Спасатели вытащили влюбленных из ледяной воды в Череповце. В Шексне, напротив усадьбы Гальских, тонули люди.
ЧП едва не случилось 26 мая вечером, около 20.30.
На берегу отдыхала компания. Девушка решила пойти искупаться. За ней в воду пошел ее возлюбленный. Оба стали тонуть. Друзья из компании позвонили спасателям.
Спасатели на катере успели вовремя: достали обоих купальщиков из реки, доставили на берег и вызвали полицию.
"Молодые люди не пострадали," - сообщил начальник спасательной службы Дмитрий Санакоев.
ИСТОЧНИК KP.RU