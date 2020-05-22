В Вологде сгорел очередной дореволюционный дом
В этот раз 1900 года постройки
Старинный дом скрывается под горами мусораФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
В Вологде сожгли очередное деревянное здания. ЧП произошло 21 мая в доме № 13 на улице Можайского в Завокзальном микрорайоне. Дом уже горел 12 лет назад, жителей расселили.
Здание 1900 года постройки случайно подожгли бродяги. Тушить пришлось 15 пожарным с 5 автоцистернами.
Выгорело межэтажное перекрытие, закопчены стены. Здание не было заколочено, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU