В Вологде сгорел очередной дореволюционный дом

22 Май 2020 2020-05-22T15:22:05+03:00

В этот раз 1900 года постройки

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В Вологде сожгли очередное деревянное здания. ЧП произошло 21 мая в доме № 13 на улице Можайского в Завокзальном микрорайоне. Дом уже горел 12 лет назад, жителей расселили.

Здание 1900 года постройки случайно подожгли бродяги. Тушить пришлось 15 пожарным с 5 автоцистернами.

Выгорело межэтажное перекрытие, закопчены стены. Здание не было заколочено, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU